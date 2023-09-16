Американский новобранец «Автодора» рассказал о переезде в Россию и планах на будущее.

«Конечно, неплохо знаю некоторые команды, представляю уровень чемпионата, он очень высокий. Да и у меня немало друзей, которые выступали в России, так что у меня было хорошее понимание того, куда я еду, хотя ранее Россию не посещал. Более того, я мог оказаться в лиге ВТБ еще в прошлом году, тогда был довольно близок к подписанию контракта с «Локомотивом-Кубань», но в итоге отправился играть в Турцию.

Я тут не так долго, всего 2-3 недели, но чувствую себя очень комфортно. Добрые люди, никакого плохого отношения из-за того, что ты американец. Поверьте, то что пишут в наших американских СМИ, вся эта пропаганда, и то, как обстоит ситуация на самом деле – абсолютно разные вещи. Конечно, перед поездкой в Россию находились люди, которые говорили мне «Не надо туда ехать». Но давайте смотреть правде в глаза – какой процент людей от всех жителей Южной Каролины, откуда я родом, хотя бы раз были в России? Думаю, не наберется и 1%. Поэтому не стоит доверять тому, что пишут в прессе и говорят на ТВ, они понятия не имеют, какую информацию несут в массы.

Моя цель – быть последовательным в своей работе, которая, надеюсь, приведет к тому, что в один прекрасный день я снова смогу вернуться в Национальную Баскетбольную Ассоциацию. А пока что хочу хорошо проявить себя в составе « », – сказал американский баскетболист.

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