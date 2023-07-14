Синдэриус Торнвелл перешел в «Автодор»

Атакующий защитник (28 лет, 196 см) перешел в « », информирует пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Торнвелл выступал за турецкий « », однако принял участие лишь в двух матчах чемпионата Турции из-за травмы.

В сезоне-2021/22, выступая за немецкий « », защитник набирал в среднем 13,4 очка и 5,6 подбора в Бундеслиге.

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