Синдэриус Торнвелл перешел в «Автодор»

Теги переходы Автодор чемпионат Турции Единая лига ВТБ Ульм Синдэриус Торнвелл Бурсаспор Баскетбол

Атакующий защитник Синдэриус Торнвелл (28 лет, 196 см) перешел в «Автодор», информирует пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Торнвелл выступал за турецкий «Бурсаспор», однако принял участие лишь в двух матчах чемпионата Турции из-за травмы.

В сезоне-2021/22, выступая за немецкий «Ульм», защитник набирал в среднем 13,4 очка и 5,6 подбора в Бундеслиге.

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3 комментария

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Fungus_Amongus
Должен был стать для Клипперс тем, кем в будущем стал Терренс Мэнн, но не получилось.
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пердак
Мощный атлет без головы
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