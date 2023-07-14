Синдэриус Торнвелл перешел в «Автодор»
Атакующий защитник Синдэриус Торнвелл (28 лет, 196 см) перешел в «Автодор», информирует пресс-служба клуба.
В прошедшем сезоне Торнвелл выступал за турецкий «Бурсаспор», однако принял участие лишь в двух матчах чемпионата Турции из-за травмы.
В сезоне-2021/22, выступая за немецкий «Ульм», защитник набирал в среднем 13,4 очка и 5,6 подбора в Бундеслиге.
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