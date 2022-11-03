«Автодор» подписал Малика Ньюмэна

подписал контракт с атакующим защитником Маликом Ньюмэном (25 лет, 191 см).

Соглашение рассчитано до конца сезона-22/23.

В минувшем сезоне выпускник университета Канзаса провел 34 матча за «Кантон Чардж» в G-лиге НБА, показывая среднюю статистику в 18,7 очка, 3,9 подбора и 3,7 передачи за 30 минут игрового времени.

30 декабря прошлого года защитник в составе «Кавальерс» принял участие в игре регулярного сезона НБА против «Уизардс», отметившись 8 очками, 1 подбором и результативной передачей за 8 минут на паркете.

«Хочу сказать болельщикам саратовской команды, что я чрезвычайно рад оказаться в «Автодоре» и буду еще больше рад порадовать их победами», – заявил Ньюмэн.

25 лучших европейцев НБА по версии пользователей Sports.ru