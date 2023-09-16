Женская НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» против «Вашингтона», «Даллас» сыграет с «Атлантой»

Теги результаты Атланта Даллас Нью-Йорк женская НБА Вашингтон Баскетбол

В субботу, 16 сентября, продолжится первый раунд плей-офф женской НБА.

«Нью-Йорк» против «Вашингтона», «Даллас» сыграет с «Атлантой».

Женская НБА

Плей-офф

Первый раунд (до 2-х побед)

Первый матч

Нью-Йорк – Вашингтон

16 сентября. 2.30

Cчет в серии – 0-0

Даллас – Атланта

16 сентября. 4.30

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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