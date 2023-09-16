Женская НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» против «Вашингтона», «Даллас» сыграет с «Атлантой»
В субботу, 16 сентября, продолжится первый раунд плей-офф женской НБА.
«Нью-Йорк» против «Вашингтона», «Даллас» сыграет с «Атлантой».
Женская НБА
Плей-офф
Первый раунд (до 2-х побед)
Первый матч
Нью-Йорк – Вашингтон
16 сентября. 2.30
Cчет в серии – 0-0
Даллас – Атланта
16 сентября. 4.30
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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