Женская НБА. «Атланта» примет «Чикаго», «Финикс» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.

«Атланта» примет «Чикаго», «Финикс» встретится с « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

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19 августа. 02.00

Коннектикут –

19 августа. 02.00

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19 августа. 02.30

Сиэтл – Миннесота

19 августа. 05.00

Финикс – Нью-Йорк

19 августа. 05.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?