Женская НБА. «Атланта» примет «Чикаго», «Финикс» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.
«Атланта» примет «Чикаго», «Финикс» встретится с «Нью-Йорком».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Вашингтон
19 августа. 02.00
Коннектикут – Даллас
19 августа. 02.00
Атланта – Чикаго
19 августа. 02.30
Сиэтл – Миннесота
19 августа. 05.00
Финикс – Нью-Йорк
19 августа. 05.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?
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