Женская НБА. Плей-офф. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Чикаго»
Сегодня стартует первый раунд плей-офф Женской НБА.
«Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Чикаго».
Женская НБА
Плей-офф
Первый раунд (до 2-х побед)
Первый матч
Коннектикут – Миннесота
14 сентября. 3.00
Счет в серии – 0-0
Лас-Вегас – Чикаго
14 сентября. 5.00
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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