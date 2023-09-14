Женская НБА. Плей-офф. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Чикаго»

Теги результаты женская НБА Чикаго жен Коннектикут жен Миннесота жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня стартует первый раунд плей-офф Женской НБА.

«Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Чикаго».

Женская НБА

Плей-офф

Первый раунд (до 2-х побед)

Первый матч

Коннектикут – Миннесота

14 сентября. 3.00

Счет в серии – 0-0

Лас-Вегас – Чикаго

14 сентября. 5.00

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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