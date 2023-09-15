Карим Абдул-Джаббар назвал лучшего разыгрывающего в истории: «Не думаю, что вы захотите это услышать»
Легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара попросили разрешить спор, кто же является лучшим разыгрывающим всех времен и народов.
«Не думаю, что вы захотите это услышать.
Оскар Робертсон. «Большой О». Мне довелось играть с ним только в конце его карьеры, но он был великолепен. Люди, которые видели его игру в расцвете карьеры, знают, что Оскар прекрасно владел навыком дальнего трехочкового броска – правда, ему не довелось его применить в деле.
Все эти парни: Карри, Леброн, Коби, Мэджик – превосходны, но мне придется выбрать Оскара Робертсона», – сказал 19-кратный участник Матча всех звезд.
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