Карим Абдул-Джаббар назвал лучшего разыгрывающего в истории: «Не думаю, что вы захотите это услышать»

Легендарного центрового попросили разрешить спор, кто же является лучшим разыгрывающим всех времен и народов.

«Не думаю, что вы захотите это услышать.

. «Большой О». Мне довелось играть с ним только в конце его карьеры, но он был великолепен. Люди, которые видели его игру в расцвете карьеры, знают, что Оскар прекрасно владел навыком дальнего трехочкового броска – правда, ему не довелось его применить в деле.

Все эти парни: , , , Мэджик – превосходны, но мне придется выбрать Оскара Робертсона», – сказал 19-кратный участник Матча всех звезд.

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