«Он принес им титул». Кендрик Перкинс объяснил, почему «Лейкерс» должны установить статую в честь Леброна

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Эксперт Кендрик Перкинс объяснил, почему «Лейкерс» должны установить статую в честь звездного форварда Леброна Джеймса.

«Он принес им титул, а затем превзошел рекорд Карима-Абдул-Джаббара. Уже только за две эти вещи они должны поставить статую», – считает Перкинс.

В 2020 году «Лейкерс» во главе с Джеймсом взяли 17-й титул в клубной истории.

В минувшем сезоне 38-летний баскетболист стал самым результативным игроком в истории НБА.

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