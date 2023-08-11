«Он принес им титул». Кендрик Перкинс объяснил, почему «Лейкерс» должны установить статую в честь Леброна

Эксперт Кендрик Перкинс объяснил, почему « » должны установить статую в честь звездного форварда .

«Он принес им титул, а затем превзошел рекорд Карима-Абдул-Джаббара. Уже только за две эти вещи они должны поставить статую», – считает Перкинс.

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