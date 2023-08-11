«Он принес им титул». Кендрик Перкинс объяснил, почему «Лейкерс» должны установить статую в честь Леброна
Эксперт Кендрик Перкинс объяснил, почему «Лейкерс» должны установить статую в честь звездного форварда Леброна Джеймса.
«Он принес им титул, а затем превзошел рекорд Карима-Абдул-Джаббара. Уже только за две эти вещи они должны поставить статую», – считает Перкинс.
В 2020 году «Лейкерс» во главе с Джеймсом взяли 17-й титул в клубной истории.
В минувшем сезоне 38-летний баскетболист стал самым результативным игроком в истории НБА.
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