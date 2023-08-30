Байрон Скотт: «Леброн доберется до отметки 40 тысяч очков. Трудно представить, что кто-то побьет его рекорд»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Байрон Скотт НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Бывший игрок и тренер «Лейкерс» Байрон Скотт ожидает, что нынешний лидер команды Леброн Джеймс в обозримом будущем наберет 40-тысячное очко в НБА.

По ходу прошлого сезона 38-летний Джеймс обновил рекорд Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам за карьеру, к нынешнему он подходит, имея 38 652 очков на счету.

«Леброн поддерживает себя в великолепном состоянии, он в отличной форме, так что проведет в НБА еще как минимум сезон. Он доберется до отметки 40 тысяч очков. Трудно представить, что кто-то побьет его рекорд. По крайней мере, не на нашем веку.

Стабильность Джеймса поражает, поэтому я и не думаю, что его рекорд будет побит. Леброн провел 20 лет в лиге, избегая серьезных травм, а когда он все-таки вылетал, то быстро возвращался», – заявил Скотт.

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7 комментариев

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<~Inter~>
Ответ kisliy33
дело не в физике и фарме. даже, если предположить, что все больше игроков смогут быть в обойме 15-20 лет, тут ведь надо каждый сезон выбивать статистику на уровне 25+... каждый год. то есть быть лучшим среди 500 спортсменов на протяжении оооооочень долгого времени...
Так лига делает всё, что средняя результативность матчей росла
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msdchko
Ответ <~Inter~>
Так лига делает всё, что средняя результативность матчей росла
быть лучшим на протяжении 5-10 сезонов это одно, быть лучшим на протяжении 20 лет - немного другое. А избежать за эти 20 лет еще и серьезных травм - это почти невозможно.
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gangstarr
А я думаю что на нашем веку, физика и фарма все время развиваются
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v2xvhymqmr
KING!!!
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Куприн
Дончич имеет неплохие шансы в список топ-скореров попасть.
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kisliy33
Ответ gangstarr
А я думаю что на нашем веку, физика и фарма все время развиваются
дело не в физике и фарме. даже, если предположить, что все больше игроков смогут быть в обойме 15-20 лет, тут ведь надо каждый сезон выбивать статистику на уровне 25+... каждый год. то есть быть лучшим среди 500 спортсменов на протяжении оооооочень долгого времени...
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Starkom
Ответ gangstarr
А я думаю что на нашем веку, физика и фарма все время развиваются
Развиваются, но джабара побил только Леброн. Да и Грецки за столько лет вон только Овечкин угрожает.
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