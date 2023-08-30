Бывший игрок и тренер « » ожидает, что нынешний лидер команды в обозримом будущем наберет 40-тысячное очко в НБА.

По ходу прошлого сезона 38-летний Джеймс обновил рекорд по набранным очкам за карьеру, к нынешнему он подходит, имея 38 652 очков на счету.

«Леброн поддерживает себя в великолепном состоянии, он в отличной форме, так что проведет в НБА еще как минимум сезон. Он доберется до отметки 40 тысяч очков. Трудно представить, что кто-то побьет его рекорд. По крайней мере, не на нашем веку.

Стабильность Джеймса поражает, поэтому я и не думаю, что его рекорд будет побит. Леброн провел 20 лет в лиге, избегая серьезных травм, а когда он все-таки вылетал, то быстро возвращался», – заявил Скотт.

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