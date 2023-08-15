Стивен Эй Смит: «Поставил Леброна на второе место после Джордана. Рич Пол сказал, что это оскорбление»

Телеведущий Стивен Эй Смит в подкасте Пола Джорджа рассказал о размолвке с агентом Леброна Джеймса Ричем Полом.

«Я поставил Леброна Джеймса на второе место в списке лучших баскетболистов в истории. Поставил его выше . Выше Леброна был только . И сказал Ричу Полу – а он свой парень – сказал, что он ведет себя так, будто это оскорбление для них. Он так и заявил: «Это оскорбление». Я ответил: «Проваливай отсюда». Ровно так и сказал! Не хочу больше с тобой разговаривать.

Я поставил человека на второе место в истории игры, которая берет начало в 1947 году, а ты говоришь, что это проявление неуважения. С ума сойти! Не хочу с тобой разговаривать», – сказал журналист.

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