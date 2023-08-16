«Ты можешь стать франчайзинговым игроком и партнером». Дуайт Ховард позвал Джеймса Хардена на Тайвань

Теги Дуайт Ховард Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард позвал звездного разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена на Тайвань, где Ховард выступает с прошлого года.

«Эй, Джеймс, я собираюсь купить команду, ты можешь стать франчайзинговым игроком и партнером. Забудь про 84 очка, ты наберешь 100. Ну же, ты уже в Азии, просто оставайся там, будет ближе лететь до Тайвани», – написал Ховард.

Вчера Харден выступил с заявлением, в котором назвал президента по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрила Мори «лжецом» и сказал, что не будет играть за клуб, в котором работает Мори.

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1 комментарий

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Максим Макеев
исходя из событий последних дней Мори должен прилететь на Тайвань и произнести свою проповедь о Хардене
норм пикировка
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