«Ты можешь стать франчайзинговым игроком и партнером». Дуайт Ховард позвал Джеймса Хардена на Тайвань

Чемпион НБА 2020 года позвал звездного разыгрывающего «Филадельфии» на Тайвань, где Ховард выступает с прошлого года.

«Эй, Джеймс, я собираюсь купить команду, ты можешь стать франчайзинговым игроком и партнером. Забудь про 84 очка, ты наберешь 100. Ну же, ты уже в Азии, просто оставайся там, будет ближе лететь до Тайвани», – написал Ховард.

Вчера Харден выступил с заявлением, в котором назвал президента по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрила Мори «лжецом» и сказал, что не будет играть за клуб, в котором работает Мори.

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