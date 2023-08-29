Дуайт Ховард хочет завершить карьеру в составе «Орландо»

Теги Орландо Дуайт Ховард НБА Стэн Ван Ганди Баскетбол

Центровой Дуайт Ховард посетил Орландо, чтобы поддержать бывшего главного тренера местных «Мэджик» Стэна Ван Ганди, у которого умерла супруга.

Ховард записал видео, в котором выразил желание завершить игровую карьеру в качестве баскетболиста «Орландо».

«Я очень скучал по этому прекрасному городу. Я ценю все замечательные моменты, которые делают Орландо моим домом, несмотря на недопонимание и испытания, через которые мы прошли. Я благодарен за полученные уроки, за то, чему меня здесь научили. И я ценю весь этот опыт. Орландо, я ценю тебя.

Я ценю моменты, которые у нас были – хорошие и плохие. Победы и поражения. Это лучшее, что было. «Орландо» рулит», – сказал экс-игрок «Мэджик».

Ховард провел свои первые восемь сезонов в НБА в составе «Мэджик», набирая в среднем 18,4 очка, 13,0 подбора и 2,2 блок-шота. В 2009 году флоридцы дошли до финала.

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3 комментария

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Daishi
Можно и уважить Двайтыча, плюс у Орландо дефицит с нюхнувшими пороху игроками, опыт и знания мышцатого доцента лишними не будут.)
+3
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+3
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Abdulla
В тексте обращения нет ни слова про возвращение в клуб.
+2
0
+2
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Костя Кот
хочет от Орландо выиграть конкурс трешек на МВЗ
+1
0
+1
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