Центровой Дуайт Ховард посетил Орландо, чтобы поддержать бывшего главного тренера местных «Мэджик» , у которого умерла супруга.

Ховард записал видео, в котором выразил желание завершить игровую карьеру в качестве баскетболиста «Орландо».

«Я очень скучал по этому прекрасному городу. Я ценю все замечательные моменты, которые делают Орландо моим домом, несмотря на недопонимание и испытания, через которые мы прошли. Я благодарен за полученные уроки, за то, чему меня здесь научили. И я ценю весь этот опыт. Орландо, я ценю тебя.

Я ценю моменты, которые у нас были – хорошие и плохие. Победы и поражения. Это лучшее, что было. « » рулит», – сказал экс-игрок «Мэджик».

Ховард провел свои первые восемь сезонов в НБА в составе «Мэджик», набирая в среднем 18,4 очка, 13,0 подбора и 2,2 блок-шота. В 2009 году флоридцы дошли до финала.

Самые катастрофические подписания в НБА XXI века

В НБА наступил новый золотой век центровых. Их универсализм очень впечатляет