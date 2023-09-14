Дуайт Ховард хочет поехать в составе США на Олимпиаду-2024: «Если не возьмете в команду, я буду играть за Тайвань и наберу 85 очков»

Бывший игрок НБА Дуайт Ховард, который не теряет надежд вернуться в лигу, попросил пригласить его и в сборную США для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мне это все очень нравится 💪🏾, но не оставляйте своего друга в стороне🤔 ...если не возьмете в команду, я поеду играть за Тайвань и наберу 85 очков 😅#нба #баскетбол #легенды», – гласит подпись к видео Ховарда.