Дуайт Ховард хочет поехать в составе США на Олимпиаду-2024: «Если не возьмете в команду, я буду играть за Тайвань и наберу 85 очков»

Теги Дуайт Ховард сборная США НБА сборная Тайваня Баскетбол

Бывший игрок НБА Дуайт Ховард, который не теряет надежд вернуться в лигу, попросил пригласить его и в сборную США для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мне это все очень нравится 💪🏾, но не оставляйте своего друга в стороне🤔 ...если не возьмете в команду, я поеду играть за Тайвань и наберу 85 очков 😅#нба #баскетбол #легенды», – гласит подпись к видео Ховарда.

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7 комментариев

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NikolayOss
Играя за Тайвань он за всю Олимпиаду не наберёт 85 очков. Вылетят быстрее.
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OKC®
Что уж там набери 101 и побей вечный рекорд)
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Gaval
меняяяяяя трудно рассмешить, но супру удалось.
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Cubs-V
Ответ Mr.BadGuy
Ну Йокича в бабле он схарчил с потрохами. ЛАЛ могли бы его подписать на год, чисто под Денвер.
У Йокича 22 очка с ЛАЛ при 24 в среднем за ПО. Как-то не очень тянет на "схарчил с потрохами".
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