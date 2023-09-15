Тяжелый форвард (21 год, 203 см) заключил двусторонний контракт с « », сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее испанец был отчислен из состава «Оклахомы».

Выбранный под 23-м номером на драфте-2021 Гаруба провел два сезона в «Хьюстоне». Этим летом техасский клуб обменял форварда в «Атланту», неделю спустя «Хоукс» отправили баскетболиста в «Тандер».

В 75 матчах прошлого сезона Гаруба набирал 3 очка и 4,1 подбора за 12,9 минуты на паркете в среднем. На чемпионате мира-2023 его показатели составили 8,2 очка и 4 подбора при 73% реализации с игры.

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