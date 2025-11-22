Влад Голдин дебютировал в G-лиге: 23 очка и 9 подборов за 26 минут на площадке
Влад Голдин провел первый матч в Лиге развития.
Российский центровой «Майами» Влад Голдин провел дебютную игру в G-лиге.
В матче против фарм-клуба «Милуоки» в активе 24-летнего россиянина 23 очка (10 из 13 с игры, 2 из 2 из-за дуги, 1 из 2 штрафных), 9 подборов и 2 передачи за 26 минут на паркете.
Фарм-клуб «Майами» обыграл соперника – 135:121.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Взял Мяч»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости