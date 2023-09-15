Крис Миддлтон о том, почему не сдваивались на Батлере: «Это было решение, которое мы приняли как команда, всем коллективом»

Форвард « » стал гостем подкаста Джей Джей Редика The Old Man And the Three.

Миддлтон рассказал, что стояло за решением не сдваиваться на лидере « » в серии первого раунда плей-офф (1-4).

«Иногда его трудно сдержать. Думаю, особенно если мы не бросаем на него двойную опеку. Об этом мы говорили, но не сделали. Это был не тот игровой план, который мы хотели выбрать. Мы хотели играть с на нем, потому что очень доверяем Дрю, его заслугам, тому, чего он добился, и тому, чем он известен. Очень доверяем всем нашим партнерам по команде, если они и говорят: «Это то, что я хочу сделать». Особенно с Дрю – мы чаще всего прислушиваемся к нему.

Возвращаясь к той серии, если вспомнить некоторые броски Джимми, то у него «летело». Они не бросали так на протяжении всего сезона, а в той серии плей-офф они попали, когда надо было. Мало что можно сказать про Дрю, потому что он играет в защите на высочайшем уровне, а Батлер просто попадал через руки. Единственное, что мы могли бы сделать по-другому, чтобы изменить результат, – это поставить на него двойную опеку. Но мы этого не сделали. Это было решение, которое мы приняли как команда, всем коллективом. И мы должны жить с этим результатом», – сказал Миддлтон.

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