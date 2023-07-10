Джон Хорст: «Миддлтон – основа команды и всей организации, так что продление соглашения – большая удача для нас»

Форвард « » (31 год, 201 см) продлил соглашение с командой на 3 года и 102 млн долларов.

Генеральный менеджер Джон Хорст считает Миддлтона ключевым игроком состава.

«Крис действительно здорово играл в плей-офф, и я знаю, что это более короткий отрезок, чем мы хотели, но Миддлтон в среднем набирал линейку «24-6-6». Он чувствовал себя отлично. Играл отлично. Отлично провел межсезонье.

В эти последние пару месяцев он прошел своего рода обряд, очищение, которое, как мне кажется, очень поможет ему в начале сезона, начиная с тренировочного лагеря. Крис проведет отличный год. Участник Матча всех звезд, победитель Олимпиады, чемпион НБА – он основа команды и всей организации, так что продление соглашения – большая удача для нас», – цитирует Хорста The Athletic.

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