Джон Хорст: «Миддлтон – основа команды и всей организации, так что продление соглашения – большая удача для нас»

Теги Милуоки НБА Крис Миддлтон Джон Хорст Баскетбол

Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон (31 год, 201 см) продлил соглашение с командой на 3 года и 102 млн долларов.

Генеральный менеджер Джон Хорст считает Миддлтона ключевым игроком состава.

«Крис действительно здорово играл в плей-офф, и я знаю, что это более короткий отрезок, чем мы хотели, но Миддлтон в среднем набирал линейку «24-6-6». Он чувствовал себя отлично. Играл отлично. Отлично провел межсезонье.

В эти последние пару месяцев он прошел своего рода обряд, очищение, которое, как мне кажется, очень поможет ему в начале сезона, начиная с тренировочного лагеря. Крис проведет отличный год. Участник Матча всех звезд, победитель Олимпиады, чемпион НБА – он основа команды и всей организации, так что продление соглашения – большая удача для нас», – цитирует Хорста The Athletic.

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов

 Дональд Трамп все 90-е мечтал о матче один на один между легендами НБА. Джаббар vs Ирвинг разочаровал, Шак vs Хаким сорвался

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artur Prokopchuk
главное, чтобы Крис хотя бы еще на один плей-офф смог полностью восстановится и можно еще одну гайку попытаться зацепить.
А так да, продлевать нужно было, тем более в будущем его номер под своды арены повесят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий