Крис Миддлтон продлил соглашение с «Милуоки» (102 млн на 3 года)

Теги Милуоки НБА Крис Миддлтон Баскетбол

Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон (31 год, 201 см) продлил соглашение с командой, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Новый контракт Миддлтона заключен на 3 года и 102 млн долларов.

В прошедшем регулярном чемпионате НБА-2022/23 31-летний форвард набирал 15,1 очка и 4,9 передачи в среднем за игру, реализуя 43,6% с игры и 31,5% из-за дуги.

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2 комментария

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Марсель Объелся
Главный решала клатчей в чемпионском походе как никак. Милуоки мог и побольше отвалить
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Сергей Пузанков
Ответ Марсель Объелся
Главный решала клатчей в чемпионском походе как никак. Милуоки мог и побольше отвалить
Этот сезон из-за травмы провалил. Выглядит как хорошая сделка с обеих сторон
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