Крис Миддлтон продлил соглашение с «Милуоки» (102 млн на 3 года)
Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон (31 год, 201 см) продлил соглашение с командой, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Новый контракт Миддлтона заключен на 3 года и 102 млн долларов.
В прошедшем регулярном чемпионате НБА-2022/23 31-летний форвард набирал 15,1 очка и 4,9 передачи в среднем за игру, реализуя 43,6% с игры и 31,5% из-за дуги.
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