Дражен Анзулович о матче с «Пармой»: «Хорошо, что победили в концовке. Но мы можем играть еще лучше»

Теги Дражен Анзулович Единая лига ВТБ Самара Парма-Пари Баскетбол

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович подвел итоги полуфинального матча Kuban Cup против «Пармы» (78:72).

«Во-первых, хотел бы поблагодарить моих игроков. У нас были некоторые проблемы, мы сегодня играли без трех игроков ротации. Поэтому, например, Илья Платонов был вынужден сыграть на четвертом номере, не зная тех комбинаций, которые мы отрабатывали для этой позиции. Также некоторые проблемы мы испытывали из-за 16-часовой дороги в Краснодар.

Когда команда находится не в лучших физических кондициях, хочется, чтобы игроки лучше читали игру. Хорошо, что в концовке мы выиграли – но мы можем играть еще лучше», – заявил Анзулович.

«В детстве я надирал ему задницу, но те времена уже прошли». Братья Вагнеры – пример расчетливой немецкой семейственности

А вы видели растяжку Вембаньямы? Это же йог из «Уличного бойца»

Самые катастрофические подписания в НБА XXI века

В НБА наступил новый золотой век центровых. Их универсализм очень впечатляет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий