Дражен Анзулович о матче с «Пармой»: «Хорошо, что победили в концовке. Но мы можем играть еще лучше»

Главный тренер «Самары» подвел итоги полуфинального матча Kuban Cup против «Пармы» (78:72).

«Во-первых, хотел бы поблагодарить моих игроков. У нас были некоторые проблемы, мы сегодня играли без трех игроков ротации. Поэтому, например, Илья Платонов был вынужден сыграть на четвертом номере, не зная тех комбинаций, которые мы отрабатывали для этой позиции. Также некоторые проблемы мы испытывали из-за 16-часовой дороги в Краснодар.

Когда команда находится не в лучших физических кондициях, хочется, чтобы игроки лучше читали игру. Хорошо, что в концовке мы выиграли – но мы можем играть еще лучше», – заявил Анзулович.

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