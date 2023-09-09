Дражен Анзулович о матчах с МБА и «Автодором»: «Это были две очень хорошие игры для «Самары»

Главный тренер «Самары» подвел итоги товарищеских матчей с МБА (66:67) и « » (92:80).

«Это были две очень хорошие для нас игры. Хотя в матче с не было того качества, которое мы хотим видеть: у команды не было достаточной свежести, особенно в первой половине, во второй половине мы старались, но в концовке все же проиграли. С «Автодором» три четверти были очень хорошими. А вот последняя... Я не хочу видеть такую четверть в исполнении моей команды. Ментально команда была не на том уровне, который мы требуем. Оторвавшись на 24 очка, команда устала и физически, и ментально. Так не должно быть в профессиональном спорте и в моей команде.

Но в целом я доволен этими матчами, особенно первыми тремя четвертями сегодня. Конечно, нам еще нужно много работать – но с каждым днем команда становится все лучше и лучше», – заявил Анзулович.

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