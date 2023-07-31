Президент «Самары» Погосян о подписании Ребича: «Да, это не игрок Евролиги. Но игроки Евролиги не едут»

Президент «Самары» Камо Погосян прокомментировал подписание контракта с защитником Николой Ребичем.

«Подписание контракта с Ребичем – селекционное решение нашего главного тренера, который и рекомендовал баскетболиста. Мы подбираем игроков под концепцию тренера. Ему нужна боеспособная команда, а не какой‑то отдельный яркий игрок. Нужно, чтобы команда была по всем позициям работоспособной – защищающейся и атакующей. Неоднократно мы этот момент обсуждали, и сказал, что это игрок, который ему нужен. Тем более ранее Ребич играл у Анзуловича. Тренер хорошо знаком с его игрой. Плюс мы видели Ребича в минувшем сезоне. Чем брать кота в мешке, лучше взять игрока, чьи возможности хорошо знаешь. Значит, под концепцию главного тренера он подходит.

Баскетболисту 28 лет. Показатели у него неплохие: в среднем 7-8 очков за игру, передачи делает и неплохо защищается. Да, это не игрок Евролиги. Но вы же понимаете, что игроки Евролиги не едут. Либо едут на очень большие деньги. У нас нет таких финансовых возможностей, чтобы позволить себе это. Исходим из того, что можем», – сказал Погосян.

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