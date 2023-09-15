Новым главным тренером «Виртуса» может стать Лука Банки

Теги Turkish Airlines EuroLeague Серджо Скариоло чемпионат Италии Виртус сборная Латвии Лука Банки Баскетбол

«Виртус» ищет нового главного тренера после внезапного увольнения Серджо Скариоло.

Как сообщает итальянский журналист Джузеппе Малагути, команду из Болоньи возглавит Лука Банки.

Банки недавно удачно отработал со сборной Латвии на ЧМ-2023. Команда заняла 5-е место, обыграв, в числе прочих, Испанию, Францию и Литву.

62-летний Скариоло руководил «Виртусом» с 2021 года. Он был отправлен в отставку после пресс-конференции, в ходе которой критически отозвался о принципах формирования состава.

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1 комментарий

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vaslover
Хм, стоило мне во время ЧМ написать что Банки через сезончик вполне может прийти на место Мессины в Милан как он судя по всему уже в наступающем сезоне придет на место Скариоло. Ну своей работой со сборной Латвии он полностью заслужил шанс еще поработать в Евролиге. Может и Жагарса еще подтянет в Виртус. Признаться этого латышского самородка очень хочется увидеться в Евролиге уже в этом сезоне.
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