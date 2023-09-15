Новым главным тренером «Виртуса» может стать Лука Банки

« » ищет нового главного тренера после внезапного увольнения .

Как сообщает итальянский журналист Джузеппе Малагути, команду из Болоньи возглавит .

Банки недавно удачно отработал со сборной Латвии на ЧМ-2023. Команда заняла 5-е место, обыграв, в числе прочих, Испанию, Францию и Литву.

62-летний Скариоло руководил «Виртусом» с 2021 года. Он был отправлен в отставку после пресс-конференции, в ходе которой критически отозвался о принципах формирования состава.

«В детстве я надирал ему задницу, но те времена уже прошли». Братья Вагнеры – пример расчетливой немецкой семейственности

Перемен! «Детройт»