Новым главным тренером «Виртуса» может стать Лука Банки
«Виртус» ищет нового главного тренера после внезапного увольнения Серджо Скариоло.
Как сообщает итальянский журналист Джузеппе Малагути, команду из Болоньи возглавит Лука Банки.
Банки недавно удачно отработал со сборной Латвии на ЧМ-2023. Команда заняла 5-е место, обыграв, в числе прочих, Испанию, Францию и Литву.
62-летний Скариоло руководил «Виртусом» с 2021 года. Он был отправлен в отставку после пресс-конференции, в ходе которой критически отозвался о принципах формирования состава.
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