Торнике Шенгелия: «Не важно, принимал ли я предложение «Панатинаикоса» – у меня контракт с «Виртусом»

Тяжелый форвард подтвердил, что останется в « » на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что грузинский игрок заключил соглашение с « ».

«Не буду вдаваться в подробности. Интерес со стороны других команд был, и это нормально.

В наше время существует смешное словосочетание «по сообщениям». Все хотят сообщить, что ты что-то сделал, хотя на самом деле ты этого не делал. Пишут, что я официально подписал контракт, даже не задав мне ни единого вопроса. Но мы живем в этом мире, и мы к нему привыкли.

Многие платформы социальных сетей хотят получить информацию, чтобы заработать клики или что-то еще. В этой информации есть доля правды. Она появляется не из воздуха. Но я не подписывал никакие бумаги.

Не важно, принимал ли я предложение «Панатинаикоса» – у меня контракт с «Виртусом», – сказал Шенгелия.

Баскетбол – это случайное блуждание. Это доказывает математическая модель