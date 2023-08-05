Торнике Шенгелия: «Не важно, принимал ли я предложение «Панатинаикоса» – у меня контракт с «Виртусом»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Италии Виртус Торнике Шенгелия Баскетбол

Тяжелый форвард Торнике Шенгелия подтвердил, что останется в «Виртусе» на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что грузинский игрок заключил соглашение с «Панатинаикосом».

«Не буду вдаваться в подробности. Интерес со стороны других команд был, и это нормально.

В наше время существует смешное словосочетание «по сообщениям». Все хотят сообщить, что ты что-то сделал, хотя на самом деле ты этого не делал. Пишут, что я официально подписал контракт, даже не задав мне ни единого вопроса. Но мы живем в этом мире, и мы к нему привыкли.

Многие платформы социальных сетей хотят получить информацию, чтобы заработать клики или что-то еще. В этой информации есть доля правды. Она появляется не из воздуха. Но я не подписывал никакие бумаги.

Не важно, принимал ли я предложение «Панатинаикоса» – у меня контракт с «Виртусом», – сказал Шенгелия.

Баскетбол – это случайное блуждание. Это доказывает математическая модель

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2 комментария

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Ответ Данил Тармасинов
Неважно, оскорбляю я Торнике Шенгелию за крысиное поведение или нет, ведь я поддерживаю его в «Виртусе»
Какое еще крысиное поведение?)
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-1
0
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