Джеймс Харден о Дэмиане Лилларде и «Портленде»: «Я понимаю обе стороны»

Теги Майами Филадельфия Портленд НБА Джеймс Харден Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден высказался о ситуации с Дэмианом Лиллардом и требовании разыгрывающего «Портленда» обменять его в «Майами».

«Я понимаю обе стороны, потому что сам был в ситуации, когда организация хочет сделать то, что лучше для нее. Они не хотят отдавать игрока, который по сути является одним из лучших в истории клуба, не получив ничего взамен. Я понимаю желание игрока выступать в конкретном городе, потому что так лучше для его семьи или него самого. Я понимаю обе стороны.

Если им удастся договориться и прийти к соглашению, это будет лучший выход из ситуации. Я бы не хотел, чтобы клубы отправили игроков туда, где те не захотят играть. Но клубы не хотят отдавать игроков даром. Так что я понимаю обе стороны», – сказал Харден.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий