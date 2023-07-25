Джеймс Харден о Дэмиане Лилларде и «Портленде»: «Я понимаю обе стороны»

Разыгрывающий «Филадельфии» высказался о ситуации с и требовании разыгрывающего « » обменять его в « ».

«Я понимаю обе стороны, потому что сам был в ситуации, когда организация хочет сделать то, что лучше для нее. Они не хотят отдавать игрока, который по сути является одним из лучших в истории клуба, не получив ничего взамен. Я понимаю желание игрока выступать в конкретном городе, потому что так лучше для его семьи или него самого. Я понимаю обе стороны.

Если им удастся договориться и прийти к соглашению, это будет лучший выход из ситуации. Я бы не хотел, чтобы клубы отправили игроков туда, где те не захотят играть. Но клубы не хотят отдавать игроков даром. Так что я понимаю обе стороны», – сказал Харден.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда