Бывшие игроки и сотрудники «Мэджик» приехали в Орландо поддержать Стэна Ван Ганди, у которого умерла жена
Бывшие игроки и сотрудники «Мэджик» приехали в Орландо, чтобы поддержать экс-главного тренера команды Стэна Ван Ганди, у которого недавно умерла жена.
Среди прочих Ван Ганди навестили Дуайт Ховард, Винс Картер, Марчин Гортат, Джамир Нельсон и Райан Андерсон.
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Фото: соцсети Марчина Гортата
По итогу понимаешь что все эти слухи о том, что игроки его не долюбливали - просто дешёвая пресса, а правда - на фото.