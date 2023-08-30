Бывшие игроки и сотрудники «Мэджик» приехали в Орландо поддержать Стэна Ван Ганди, у которого умерла жена

Теги светская хроника Винс Картер Орландо Дуайт Ховард Джамир Нельсон НБА фото Стэн Ван Ганди Марчин Гортат Райан Андерсон Баскетбол

Бывшие игроки и сотрудники «Мэджик» приехали в Орландо, чтобы поддержать экс-главного тренера команды Стэна Ван Ганди, у которого недавно умерла жена.

Среди прочих Ван Ганди навестили Дуайт Ховард, Винс Картер, Марчин Гортат, Джамир Нельсон и Райан Андерсон.

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Фото: соцсети Марчина Гортата

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6 комментариев

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wallenberg
Стоит отметить что на фото ещё есть Майкл Пьитрус, Квентин Ричардсон и Рашард Льюис, а так же легенда Никс Патрик Юинг, тоже не последние люди в эпоху Ван Ганди в Орландо.

По итогу понимаешь что все эти слухи о том, что игроки его не долюбливали - просто дешёвая пресса, а правда - на фото.
+10
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Timur Nabiev
Классно видеть из вместе. Жалко что по такому печальному случаю собрались.
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Michael Guttierrez
Ответ wallenberg
Стоит отметить что на фото ещё есть Майкл Пьитрус, Квентин Ричардсон и Рашард Льюис, а так же легенда Никс Патрик Юинг, тоже не последние люди в эпоху Ван Ганди в Орландо. По итогу понимаешь что все эти слухи о том, что игроки его не долюбливали - просто дешёвая пресса, а правда - на фото.
Я так понимаю в кепочке еще и Райан Андерсон на фото. Хорошая компания.
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sfrrrR
Ответ Иван Копнин
а че они счастливые такие
Потому что в большинстве стан мира лить крокодильи слёзы на поминках считается моветоном. Все (кто хотел) должны были отплакаться на самих на похоронах. А на поминках шутят, веселятся, травят анекдоты, играют в местные традиционные (и не очень) настольные игры и т. д и т. п. В общем, делают так, чтоб ничего не напоминало о смерти, как дань уважения к усопшему: мол, он там смотрит на нас, и, радуясь, одобряет. В частности, так поступают почти во всех Восточноазиатских странах (Япония, Южная Корея и прочих). И я так полагаю, что в штатах должна быть такая же картина.
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Иван Копнин
а че они счастливые такие
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Сергей Орлов
Ответ wallenberg
Стоит отметить что на фото ещё есть Майкл Пьитрус, Квентин Ричардсон и Рашард Льюис, а так же легенда Никс Патрик Юинг, тоже не последние люди в эпоху Ван Ганди в Орландо. По итогу понимаешь что все эти слухи о том, что игроки его не долюбливали - просто дешёвая пресса, а правда - на фото.
Одно не исключает другого. Есть баскетбол, а есть жизнь.
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