Бывшие игроки и сотрудники «Мэджик» приехали в , чтобы поддержать экс-главного тренера команды , у которого недавно умерла жена.

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Фото: соцсети Марчина Гортата