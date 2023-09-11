Стали известны новые требования НБА по распределению нагрузки. Игроки старше 35 лет получат дополнительный отдых, а звезды должны отдать предпочтение пропуску домашних матчей

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски полностью раскрыл выдвигаемые Лигой требования, регулирующие распределение нагрузки звездных игроков.

Ранее сообщалось, что НБА планирует запретить командам давать отдых более чем одному звездному игроку, а также полностью запретить звездным игрокам пропускать матчи, которые показывают по национальному телевидению.

Лига также получит возможность штрафовать команды, нарушившие правила, на более крупные суммы. За первое нарушение – 100 000 долларов, за второе – 250 000 долларов и 1 миллион долларов сверх предыдущего штрафа за каждое последующее.

Помимо всего вышеперечисленного, стали известны несколько новых пунктов:

1. Команды должны соблюдать баланс между количеством одноматчевых пропусков звездного игрока в домашних и выездных играх, причем предпочтение должно отдаваться домашним матчам.

2. Команды должны воздерживаться от длительного прекращения выступлений баскетболиста – или почти прекращения – когда звездный игрок перестает принимать участие в матчах или выступает в существенно сниженной роли в обстоятельствах, влияющих на целостность баскетбола.

3. Команды должны следить за тем, чтобы здоровые игроки, получившие отдых, присутствовали на матчах и были рядом с болельщиками.

Кроме того, НБА предоставит несколько «уважительных» ситуаций, оправдывающих пропуск встречи, в том числе и те, которые связаны с «бэк-ту-бэк» матчами в регулярном чемпионате.

Например, по информации источников ESPN, НБА будет разрешать заранее утвержденные пропуски игроков, возраст которых составляет 35 лет или старше, или их карьерная «нагрузка» составляет 34 000 минут в регулярном чемпионате или 1 000 проведенных матчей за карьеру.