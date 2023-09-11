Бриттни Сайкс забросила невероятный победный мяч под сирену
Защитник «Вашингтона» Бриттни Сайкс невероятным попаданием принесла своей команде победу над «Нью-Йорком» (90:88) в матче регулярного чемпионата Женской НБА.
При счете 88:88 за 0,5 секунды до конца четвертой четверти «Мистикс» вводили мяч из-за лицевой линии соперника. Сайкс хватило этого времени, чтобы получить мяч в прыжке и в одно касание отправить его в кольцо.
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