Бриттни Грайнер: «Неприятно быть в конце турнирной таблицы, но это лучше, чем то, где я была год назад»

Теги женская НБА Финикс жен Бриттни Грайнер Баскетбол

Центровая «Финикса» Бриттни Грайнер заявила, что надеется продолжить выступать за «Меркури» в следующем году.

«Финикс – мой дом. Мы с женой буквально только что купили здесь жилье. Вот и все.

Неприятно находиться в конце турнирной таблицы. Но это лучше, чем то, где я была год назад», – сказала баскетболистка.

В феврале прошлого года Грайнер задержали в аэропорту «Шереметьево» при попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Суд приговорил ее к 9 годам колонии общего режима. Американская баскетболистка провела в тюрьме почти десять месяцев, после чего ее обменяли на россиянина Виктора Бута и она вернулась в США.

«Финикс» завершил регулярный чемпионат Женской НБА на последнем месте и впервые за 10 лет не попал в плей-офф.

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