Джуэл Лойд продлит контракт с «Сиэтлом» на два года

Защитник команды Женской НБА « » Джуэл Лойд (29 лет, 178 см) согласилась на продление контракта с клубом на два года. Баскетболистка получит супермаксимальную зарплату за первый год в новом контракте.

Лойд останется в «Сиэтле» до 2025 года за чуть менее 500 000 долларов.

В нынешнем сезоне Лойд набирает 24,6 очка, 4,7 подбора и 3,4 передачи в среднем за матч. Баскетболистка установила рекорд лиги по количеству очков в одном сезоне.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл ЧМ

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича