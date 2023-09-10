Джуэл Лойд продлит контракт с «Сиэтлом» на два года
Защитник команды Женской НБА «Сиэтл» Джуэл Лойд (29 лет, 178 см) согласилась на продление контракта с клубом на два года. Баскетболистка получит супермаксимальную зарплату за первый год в новом контракте.
Лойд останется в «Сиэтле» до 2025 года за чуть менее 500 000 долларов.
В нынешнем сезоне Лойд набирает 24,6 очка, 4,7 подбора и 3,4 передачи в среднем за матч. Баскетболистка установила рекорд лиги по количеству очков в одном сезоне.
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