Опубликован состав корзин для жеребьевки отбора на женский Евробаскет-2025

официально объявила состав корзин для жеребьевки отборочного турнира женского чемпионата Европы 2025 года.

Жеребьевка состоится в Мисе, Швейцария, во вторник, 19 сентября.

В турнире примут участие 36 стран, включая недавно объявленных четырех организаторов турнира, Чехию, Германию, Грецию и Италию, которые будут помещены в отдельную группу I. Остальные 32 страны будут разделены на восемь групп по четыре команды.

На Евробаскет-2025 выйдут 8 победителей групп (без группы I), а также 4 лучших вторых места.

В Америке провал сборной на ЧМ не считается проблемой. В нее не попали как минимум три десятка лучших