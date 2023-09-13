Опубликован состав корзин для жеребьевки отбора на женский Евробаскет-2025

Теги ФИБА фото Евробаскет-2025 жен Баскетбол

ФИБА официально объявила состав корзин для жеребьевки отборочного турнира женского чемпионата Европы 2025 года.

Жеребьевка состоится в Мисе, Швейцария, во вторник, 19 сентября.

В турнире примут участие 36 стран, включая недавно объявленных четырех организаторов турнира, Чехию, Германию, Грецию и Италию, которые будут помещены в отдельную группу I. Остальные 32 страны будут разделены на восемь групп по четыре команды.

На Евробаскет-2025 выйдут 8 победителей групп (без группы I), а также 4 лучших вторых места.

В Америке провал сборной на ЧМ не считается проблемой. В нее не попали как минимум три десятка лучших

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий