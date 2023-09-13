Совет управляющих НБА проголосовал за утверждение новых правил, касающихся распределения нагрузки.

Лига ужесточила правила и наказания для звездных игроков за пропуск матчей, транслируемых на национальном телевидении, и матчей внутрисезонного турнира.

Теперь командам запрещено давать отдых двум звездным игрокам одновременно в матче регулярного чемпионата. Звездными игроками считаются игроки, которые за последние три года участвовали в Матче всех звезд или попадали в символические пятерки сезона.

Согласно новым правилам, штраф за первое нарушение составит 100 000 долларов, за второе нарушение – 250 000 долларов, за каждое новое нарушение – на 1 миллион долларов больше предыдущего штрафа.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад