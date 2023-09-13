Совет управляющих НБА утвердил новые правила, касающиеся распределения нагрузки

Теги НБА штрафы Баскетбол

Совет управляющих НБА проголосовал за утверждение новых правил, касающихся распределения нагрузки.

Лига ужесточила правила и наказания для звездных игроков за пропуск матчей, транслируемых на национальном телевидении, и матчей внутрисезонного турнира.

Теперь командам запрещено давать отдых двум звездным игрокам одновременно в матче регулярного чемпионата. Звездными игроками считаются игроки, которые за последние три года участвовали в Матче всех звезд или попадали в символические пятерки сезона.

Согласно новым правилам, штраф за первое нарушение составит 100 000 долларов, за второе нарушение – 250 000 долларов, за каждое новое нарушение – на 1 миллион долларов больше предыдущего штрафа.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

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4 комментария

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ygcn5c2ty9
Каваю можно завершать
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artem-lstik@mail.ru
Чисто ради интереса, кто будет считаться "звездой" в следующем сезоне. Если никого не упустил, то:
Кайри Ирвинг, Донован Митчелл, Яннис Адетокунбо, Кевин Дюрант, Джейсон Тейтум, Стефен Карри, Лука Дончич, Никола Йокич, Леброн Джеймс, Зайон Уильямсон, Джейлен Браун, Демар Дерозан, Тайриз Халибертон, Джру Холидей, Джулиус Рэндл, Бэм Адебайо, Джоэл Эмбиид, Паскаль Сиакам, Шей Гилджес-Александер, Дамиан Лиллард, Джа Морант, Пол Джордж, Джарен Джексон, мл., Лаури Маркканен, Домантас Сабонис, Трей Янг, Энтони Эдвардс, Де’Аарон Фокс, Дариус Гарленд, Крис Пол, Джимми Батлер, Фред Ванвлит, Джарретт Аллен, Девин Букер, Карл-Энтони Таунс, Зак Лавин, Деджонте Мюррей, Крис Миддлтон, Ламело Болл, Руди Гобер, Кавай Ленард, Брэдли Бил, Джеймс Харден, Никола Вучевич, Майк Конли, Бен Симмонс.

P.S. был только один кадр, не игравший на МВЗ, но попавший в итоговые пятёрки, угадаете?
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Acuity Gaming
Ответ ygcn5c2ty9
Каваю можно завершать
Так одной звезде можно хоть весь сезон отдыхать бесплатно
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ygcn5c2ty9
Ответ Acuity Gaming
Так одной звезде можно хоть весь сезон отдыхать бесплатно
представляю эту вселенную, где ПиДжи играет 82 игры
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