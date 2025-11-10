Име Удока: «Для Шенгюна дуэли с европейскими звездами носят принципиальный характер»

Алперен Шенгюн с особым настроем выходит против европейских звезд НБА.

«Хьюстон» в воскресенье победил в гостях «Милуоки » Янниса Адетокумбо (122:115), турецкий центровой техасцев Алперен Шенгюн набрал 23 очка, 11 подборов и 7 передач.

Шенгюн и Адетокумбо открыто конфликтовали в соцсетях во время и после Евробаскета-2025, но затем извинились за свое поведение. В одном из эпизодов игрок «Рокетс» разобрался с оппонентом 1 на 1.

По словам главного тренера «Хьюстона » Име Удоки , для Шенгюна противостояние носило особый характер.

«Эти ребята знают друг друга много лет, такие матчи – вопрос престижа. Вообще говоря, Алпи старается в каждой игре, для него любой оппонент – серьезный раздражитель, так что не думаю, что случилось что-то необычное.

Но тот факт, что они знакомы друг с другом и довольно много играли друг против друга, тоже сказывается. Когда видишь его в противостояниях с Дончичем и остальными европейцами, то там чувствуется нечто большее.

Но опять же, двое лидеров своих команд неизбежно сталкиваются. Для него это важно. Шенгюн хотел взять на себя Янниса в концовке и хорошо справился на обеих половинах площадки», – заявил Удока.