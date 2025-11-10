Джа Морэнту не понравился вопрос про слабую реализацию: «Хотите, чтобы я снова лез под кольцо без оглядки и получал травмы?»
Джа Морэнт резко ответил на вопрос журналиста после поражения .
Лидеру «Мемфиса» Джа Морэнту не понравился вопрос про слабую реализацию с игры после матча с «Оклахомой» (100:114), в котором он отправил в цель лишь 3 из 18 своих бросков.
«На мне вообще ничего не свистят. Вы всю время кричали, что я лезу под кольцо без оглядки и получаю травмы. И что теперь? Хотите, чтобы я снова этим занимался? Давайте закончим этот разговор прямо сейчас», – произнес Морэнт.
По слухам, разыгрывающий конфликтует с главным тренером «Гризлис» Туомасом Иисало и может быть обменян.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости