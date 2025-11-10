Стив Керр: «Я вижу, какой командой «Голден Стэйт» станет. Но у нас пока еще нет собственной идентичности»
Стив Керр считает, что «Уорриорс» пока еще только ищут свой путь.
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после уверенной победы над «Индианой» (114:83) отметил, что команда пока еще не нашла свою идентичность.
«В целом мы играли не очень хорошо. Но я уверен в этой команде.
Я могу себе представить эту команду. Я вижу, кем мы станем. Но у нас пока еще нет собственной идентичности», – сказал Керр.
«Уорриорс» без Стефена Карри, пропустившего третью игру из-за болезни, разобрались с обескровленными «Пэйсерс». Самым результативным игроком матча стал Джимми Батлер (21 очко).
