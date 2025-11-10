Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков, «Тандер» вернулись с «-19» и обыграли «Гриззлис»

Гилджес-Александер набрал 35 очков, «Тандер» вернулись с «-19», обыграв «Мемфис».

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер записал на свой счет 35 очков в победном матче против «Мемфиса » (114:100).

Защитник реализовал 11 из 22 бросков с игры, 3 из 9 трехочковых и 10 из 11 штрафных. Также на его счету 7 подборов, 6 передач при 1 потере и 2 перехвата.

По ходу первой половины преимущество «Гриззлис» достигало 19 очков, но «Тандер» закрыли вторую четверть рывком 16:4. Во второй половине «Оклахома» обыграла соперника со счетом 63:38.