Де’Аарон Фокс: «У нас есть Вембаньяма, и он монстр, инопланетянин. Наша задача – помогать ему побеждать»
Де’Аарон Фокс рассказал о миссии одноклубников Виктора Вембаньямы.
Вернувшийся после травмы разыгрывающий «Сан-Антонио» Де’Аарон Фокс рассказал о цели, которая стоит перед игроками команды.
«У нас есть Вембаньяма, и он монстр, инопланетянин, как его все называют. Наша задача – выходить и помогать ему.
Вик станет одним из лучших игроков в истории баскетбола. От нас требуется помогать ему в этом восхождении, помогать ему побеждать», – заявил Фокс.
