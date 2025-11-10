Де’Аарон Фокс: «У нас есть Вембаньяма, и он монстр, инопланетянин. Наша задача – помогать ему побеждать»

Де’Аарон Фокс рассказал о миссии одноклубников Виктора Вембаньямы.

Вернувшийся после травмы разыгрывающий «Сан-Антонио » Де’Аарон Фокс рассказал о цели, которая стоит перед игроками команды.

«У нас есть Вембаньяма , и он монстр, инопланетянин, как его все называют. Наша задача – выходить и помогать ему.

Вик станет одним из лучших игроков в истории баскетбола. От нас требуется помогать ему в этом восхождении, помогать ему побеждать», – заявил Фокс.