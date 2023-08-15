УНИКС завершает подписание контракта с Исмаэлем Бако

Теги возможные переходы УНИКС Виртус Единая лига ВТБ Исмаэль Бако Баскетбол

Казанский УНИКС находится на завершающей стадии подписания контракта с бельгийским центровым Исмаэлем Бако (27 лет, 208 см).

У игрока оставался один год по контракту с «Виртусом», но действующий чемпион Единой лиги ВТБ договорился с итальянским клубом о выкупе. По информации Encestando, выкуп составил 200 000 евро.

Бельгийский бигмен провел один сезон за «Виртус». В 33 матчах Евролиги Бако набирал 6,1 очка и 2,6 подбора в среднем за встречу при 67,6% с игры. Показатели в чемпионате Италии – 4,6 очка, 4,1 подбора и 61,8% с игры.

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2 комментария

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Romas Shlepikas
Ответ Буря в пустыне
Очень скромная статистика. Не равнозначная замена Хантеру
это разные позиции вроде бы, талантливый игрок и явно еще сможет прибавить. Виртус была команда очень сбалансированная, там всего несколько игроков выделялись по статистике. игрок топ для втб
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