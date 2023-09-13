Председатель «Минска» Юрий Шакола: «Единая лига ВТБ – один из сильнейших европейских турниров»

Теги чемпионат Беларуси Минск Единая лига ВТБ Юрий Шакола Баскетбол

Председатель «Минска» Юрий Шакола рассказал о задачах клуба и оценил уровень Лиги ВТБ.

«Все, что мы делаем – мы делаем во благо национальных сборных. Как в классическом баскетболе, так и в баскетболе 3х3. Мы точно знаем, что люди, которые заиграют на уровне Единой лиги ВТБ уже не подведут национальную сборную на любом этапе и сосредоточены на этом. Лига ВТБ – это сложно, это один из сильнейших европейских турниров. Приходится играть с командами, которые значительно превосходят нас в ресурсном обеспечении, но наша сила в том, что у нас есть своя система, своя школа. Мы хотим, чтобы эта система готовила как можно больше игроков. 

Что касается мужской профессиональной команды – у нас хороший тренерский штаб, каждый год появляются игроки, кто-то уезжает. Но мы знаем, что они уезжают на хороший уровень и вернутся в национальную сборную, будут готовы защищать честь страны. Мы, в свою очередь, будем работать дальше, готовить игроков и выводить их на этот уровень», – заявил Шакола. 

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