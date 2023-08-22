«Минск» подписал игрока сборной Словении Якоба Чебашека

Теги переходы сборная Словении чемпионат Беларуси Минск Единая лига ВТБ Якоб Чебашек Баскетбол

Словенский легкий форвард Якоб Чебашек (32 года, 200 см) и «Минск» подписали соглашение о сотрудничестве до окончания сезона-23/24. 

Первым профессиональным клубом Якоба в 2006 году стал словенский «Паркли», где форвард провел 6 сезонов. После этого Чебашек играл в клубах Словении, Бельгии и Италии.

Сезон-22/23 новобранец «Минска» провел в румынском клубе «Константа». Средняя статистика форварда в 26 матчах составила 11,2 очка, 4,5 подбора, 2,2 передачи и 1,0 перехвата за 29 минут на паркете. 

С 2007 года Якоб выступал за молодежные сборные Словении разных возрастов. За первую сборную своей страны Чебашек дебютировал в 2018 году.

Форвард включен в расширенный состав сборной Словении перед ЧМ-2023.

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1 комментарий

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Alon Raven
Минск, а Бу не был против? (Да, я впервые слышу о таком клубе).
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