«Минск» подписал Йована Шливанчанина

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Сербский баскетболист Йован Шливанчанин (23 года, 196 см) и «Минск» подписали контракт до окончания сезона-22/23 с возможностью пролонгирования. 

В 2018 году присоединился команде университета Кэрролл в NCAA. В сезоне-21/22 был выбран в первую символическую сборную NAIA (Национальная ассоциация межвузовской атлетики) и назван MVP конференции Frontier. Йован принял участие в 32 матчах, средняя статистика: 19,4 очка, 10,9 подбора, 3,2 передачи, 1,3 перехвата. 

В июле 2022 года перешел в сербский клуб «Мега». 

В «Минске» Йован будет выступать под номером 4. 

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