«Минск» подписал двух легионеров

«Минск» объявил о подписании контактов с американским защитником Супримом Ханной (185 см, 28 лет) и сербским форвардом Огги Пантовичем (26 лет).

Ханна в сезоне-2019/20 выступал в G-Лиге НБА, а также провел 9 матчей за «Новосибирск», набирая в среднем 16,6 очка, 4,2 подбора и 4,0 передачи. В прошлом сезоне американец играл в сербской команде “Колубара”, набирая 14,2 очка, 2,7 подбора и 3,6 передачи в среднем за встречу.

Пантович в прошлом сезоне выступал за Университет Анкоридж. Показатели составили 15,9 очка, 8,4 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.

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