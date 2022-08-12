«Минск» подписал Зака Смита

Белорусский объявил о переходе форварда Зака Смита (26 лет, 204 см).

Контракт рассчитан на 1 сезон.

Смит начал профессиональную карьеру в 2018 году в G-лиге и провел 44 матча за фарм-клуб «Шарлотт», набирая в среднем 4,8 очка и 5,5 подбора. В сезоне-19/20 форвард переехал в Европу и выступал за рижский ВЭФ.

До перехода в «Минск» Смит был игроком немецкого «Вюрцбурга». Он набирал 5,6 очка и 2,3 подбора в чемпионате Германии.

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