Товарищеские матчи. «Локомотив-Кубань» уступил «Уралмашу», «Зенит» обыграл «Бешикташ»

Теги результаты товарищеские матчи Локомотив-Кубань Зенит Бешикташ Самара МБА Уралмаш Баскетбол

Сегодня в рамках предсезонных товарищеских матчей «Локомотив-Кубань» уступил новичку Единой лиги ВТБ «Уралмашу», «Зенит» обыграл «Бешикташ».

Товарищеские матчи

Локомотив-Кубань – Уралмаш – 74:75  (22:25, 11:13, 28:18, 13:19) 

6 сентября. 15.30

МБА – Самара – 67:66  (18:16, 20:14, 14:17, 15:19) 

6 сентября. 17.00

Зенит – Бешикташ – 70:66  (16:8, 17:16, 13:17, 24:25) 

ЗЕНИТ: Курич (21), Фрэйзер (18), Морман (11).

6 сентября. 17.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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heivani
,,Уралмаш" с высоко поднятой головой входит в предстоящий ,высший для него сезон.Пусть и товарищеские,но победы над ЦСКА и ,,Локомотивом" вселяют оптимизм,что уральцы не будут мальчиками для битья в чемпионате.
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