Товарищеские матчи. «Локомотив-Кубань» уступил «Уралмашу», «Зенит» обыграл «Бешикташ»
Сегодня в рамках предсезонных товарищеских матчей «Локомотив-Кубань» уступил новичку Единой лиги ВТБ «Уралмашу», «Зенит» обыграл «Бешикташ».
Товарищеские матчи
Локомотив-Кубань – Уралмаш – 74:75 (22:25, 11:13, 28:18, 13:19)
6 сентября. 15.30
МБА – Самара – 67:66 (18:16, 20:14, 14:17, 15:19)
6 сентября. 17.00
Зенит – Бешикташ – 70:66 (16:8, 17:16, 13:17, 24:25)
ЗЕНИТ: Курич (21), Фрэйзер (18), Морман (11).
6 сентября. 17.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам
Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы
Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?
1 комментарий