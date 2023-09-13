Игрок сборной Сербии Бориша Симанич, который в результате случайного удара во время матча ЧМ-2023 с командой Южного Судана потерял почку, рассказал о своем состоянии и перспективах.

«Мне хорошо, правда! Поначалу было очень некомфортно. Но с каждым днем все лучше и лучше. Я начал ходить и кушать, так что рассчитываю на быстрое выздоровление», – сказал Симанич.

Симанич перенес операцию в Маниле, но его состояние не улучшилось, так что пришлось делать вторую и удалять почку. Даже после этого возникли осложнения, когда вторая почка функционировала не так, как должна.

В итоге состояние Симанича все же улучшилось. Теперь осложнения не должны побеспокоить баскетболиста.

«После двух перенесенных операций в течение пяти дней я не знал ничего. У меня даже телефона не было. Когда все же добрался до него, то отправил послание ребятам из сборной Сербии. Знаю, что это сильно мотивировало их. Победы нашей команды многое для меня значили, так что мы дополняли друг друга в этом смысле. Следил за сборной через приложение.

Пока что сложно делать прогнозы. Конечно, вероятность возвращения на паркет существует. Но пока что точно известно лишь то, что в ближайшие три месяца не смогу делать ничего. За это время почка должна восстановиться. Жду тестов, после которых мы все узнаем», – рассказал Симанич.

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