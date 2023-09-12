«Моя детская мечта сбылась». Новак Джокович расплакался во время празднования сборной Сербии

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Новак Джокович, ставший победителем прошедшего US Open, присоединился к празднованию баскетбольной сборной Сербии на знаменитом балконе Старого дворца в Белграде. На площади собралось около 50 000 человек.

Сербский теннисист не сдержал слез, празднуя успех сборной, которая вернулась с чемпионата мира с серебряными медалями, а также свою 24-ю победу на турнире Большого шлема.

«Бывают редкие моменты, когда я теряю дар речи, и это один из них. Сбылась моя детская мечта. Как и многие представители моего поколения, я наслаждался предыдущими успехами различных спортивных команд, включая водное поло и баскетбол. Для меня это большая честь, это бесценно, и это чувство никогда больше не повторится.

Я стою здесь с великими спортсменами и, прежде всего, с хорошими людьми, с которыми у меня хорошие отношения. Я почувствовал их гармонию и этот момент человечности. Другой такой страны не существует, да здравствует Сербия!» – произнес Джокович.

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