Разыгрывающий Деннис Шредер рассказал, почему этим летом предпочел покинуть « » и стать игроком « ».

«Важным фактором стало назначение Дарко. Для него это будет первый сезон в роли главного тренера. Мы встретились пять лет назад, в «Оклахоме». Мы стали друзьями. Мне нравилось, как он работал со мной лично и с командой в целом.

Когда Раякович возглавил «Торонто», то сразу позвонил мне. Я сразу же сказал агенту, что хочу быть в этой команде: «Я хочу быть частью этого». Мне кажется, я хорошо вписываюсь и подхожу им», – заявил Шредер.

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