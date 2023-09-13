Бывший игрок НБА Брэндон Хантер умер в возрасте 42 лет
Бывший игрок НБА Брэндон Хантер умер в возрасте 42 лет.
«Мы ужасно опечалены, узнав о потере нашего бывшего товарища по команде, Брэндона Хантера. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всей семье Хантера», – заявили в «Орландо».
«Бостон» выбрал Хантера во втором раунде драфта 2003 года. Он провел один сезон за «Селтикс» и еще один за «Мэджик», сыграв в общей сложности в 67 матчах лиги.
Хантер также участвовал в трех матчах плей-офф за «Бостон».
После завершения карьеры в НБА Хантер играл за пределами США, а затем занимался тренерской деятельностью, недвижимостью и спортивным менеджментом.
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