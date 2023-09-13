В Оклахома-Сити завершили разработку плана по строительству новой арены. Это позволит сохранить «Тандер» до 2050 года
В Оклахома-Сити завершили разработку плана по строительству новой арены в центре города.
Согласно пресс-релизу, «Тандер» обязались играть на новой арене как минимум 25 лет. Таким образом, клуб точно останется в городе до 2050 года.
Ориентировочная стоимость арены составит минимум 900 миллионов долларов. Владельцы «Оклахомы» обязались внести 50 миллионов.
Планируется, что арена «Тандер» будет открыта к сезону НБА 29/30.
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