В Оклахома-Сити завершили разработку плана по строительству новой арены. Это позволит сохранить «Тандер» до 2050 года

Теги НБА Оклахома-Сити Баскетбол

В Оклахома-Сити завершили разработку плана по строительству новой арены в центре города.

Согласно пресс-релизу, «Тандер» обязались играть на новой арене как минимум 25 лет. Таким образом, клуб точно останется в городе до 2050 года.

Ориентировочная стоимость арены составит минимум 900 миллионов долларов. Владельцы «Оклахомы» обязались внести 50 миллионов.

Планируется, что арена «Тандер» будет открыта к сезону НБА 29/30.

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