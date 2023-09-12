Саша Груич о выступлении Сербии на ЧМ-2023: «Ребята – молодцы. Все единодушно поддерживают команду»

Бывший тренер сборной России Саша Груич рассказал о том, как в Сербии восприняли поражение национальной сборной от Германии в финале чемпионата мира-2023.

«На улицах городов у нас в воскресенье не было ни души: все дома или в спорт‑барах смотрели финал чемпионата мира. Очень большие компании собирались в барах у телевизоров. Интерес просто огромный был. Все мы переживали за каждый эпизод в этом матче: за каждое нападение, за каждую защиту. Чувства, конечно, сейчас двоякие. Все, с кем разговариваю, отмечают, что остался какой‑то осадок от того, что совсем чуть‑чуть не хватило для победы. Но были, конечно, здесь и некоторые кадровые трудности, связанные с травмами. В то же время серебро – прекрасный результат. Реально круто все то, что они сделали. И тут надо учесть, что многие команды по ростеру «на бумаге» были лучше, но не смогли пройти дальше. В общем, здесь нет и не может быть ни одного негативного комментария. Ребята – молодцы, и все единодушно поддерживают команду.

При этом нужно отметить, что у сборной Германии по ходу всего чемпионата было хорошее нападение, а в последней игре еще и отличная защита. Надо сказать, некоторых наших ребят им где‑то удалось выключить из игры. Например, Милутинова и Богдановича. Так что соперники были несколько лучше готовы к финалу», – заявил Груич.

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