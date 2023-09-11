Йоханнес Фойгтманн о Милутинове: «Я много играл против него на тренировках, знаю, что ему не нравится»

Тяжелый форвард сборной Германии и бывший игрок ЦСКА Йоханесс Фойгтманн рассказал, как ему удалось остановить своего бывшего одноклубника Милутинова в финале чемпионата мира-2023.

«Мы с самого начала знали, что Нико – невероятный игрок, он провел отличный турнир. Сомневались, потому что у нас было всего четыре «больших», чтобы доставить ему проблемы и попытаться сдержать его. Все получилось очень хорошо. Я долгое время играл с этим парнем, много играл против него на тренировках.

Я знаю, что ему не нравится. Он провел отличный турнир, и я думаю, что в ближайшие пару дней он поймет, чего им удалось достигнуть. Потому что они провели отличный турнир как команда, преодолевая то, что случилось с Симаничем... Стоит отдать им должное», – сказал Фойгтманн.

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